「オープン戦、ヤクルト４−１広島」（２３日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）広島がヤクルトに惜敗。沖縄キャンプ最後の対外試合は黒星となったが、収穫のある一戦となった。打線は１点を追う八回に１死から「２番・遊撃」でスタメンのドラフト３位・勝田（近大）が、右中間を破る三塁打で好機を演出。続く中村奨が中犠飛を放ち、同点に追いついた。ドラフト１位・平川（仙台大）は「１番・中堅」で出場。初回に山野か