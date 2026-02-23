《5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした。》ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー、真矢さんが亡くなったことを受けて、23日、妻で元モーニング娘。の石黒彩がInstagramを更新。長きにわたる闘病生活を戦い抜いた真矢さんへの思いをつづった。「2月23日深夜、LUNA SEAの公式、真矢さんのスタッフアカウントがそれぞれ『大切なお知らせ』としてX