寝起きが悪いときによくする仕草3つ 猫も人と同じように、寝起きが悪いことがあります。そんなとき、どんな仕草をすることが多いのか、まずは見ていきましょう。 1.しばらくぼんやりとしている どこか遠くを見たままぼんやりしている、声をかけても知らん顔をする…。よく見られるのが、起きてからしばらくぼーっとする姿です。 深い睡眠（ノンレム睡眠）中に起こされた、疲れているなどさまざまな理由が考えられ