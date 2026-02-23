◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ＡＩ時代でも新聞記者は生き残れるのか。ある日、２種類の主要なＡＩに尋ねたところ、答えは同じで「生き残る。ただし、その役割は大きく変わる」だった。ＡＩの急速な進化は記者の仕事を「奪う」というより、何が「人間にしかできない仕事か」を明確にしたと思う。ＡＩは膨大な情報を整理・要約するのは長（た）けている。だが、現場で取材対象者に質問し、相手の表情や沈黙から違和感を