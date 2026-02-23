◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人のドラフト３位左腕・山城京平投手＝亜大＝が５番手で登板し、２回２／３を完璧に抑えたが、急遽降板となった。アイドル好きの左腕は登場曲・乃木坂４６の「インフルエンサー」がかかる中、１―０の７回からマウンドへ。沖縄出身ということもあり、球場は指笛や歓声が響き渡った。まずは先頭・伊藤裕を２球で中飛に打ち取ると、続く４番・ボイトは３球１５０キロ台の直球を