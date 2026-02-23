◆オープン戦日本ハム５―２阪神（２３日・名護）阪神が、沖縄キャンプ最後の実戦となる日本ハムとのオープン戦を２―５で終えた。先発マウンドには新外国人・ラグズデールが上がり、２回１安打１失点で来日後初の実戦を終えた。初回は３者凡退の好投を見せたが、２回に１死から野村を四球で歩かせると、１１球粘られた吉田にヒットを許し、一、三塁。ここでカストロの三ゴロの間に１点を失った。２番手で登板したのは、２