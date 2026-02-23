◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。第２試合の６人タッグマッチで元三冠ヘビー級王者の安齊勇馬が青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯと組み、井上凌、真霜拳號、阿部史典と対戦した。攻防が激しく入れ替わる激戦は、安齊がギムレットで阿部を沈め勝利した。今月いっぱいで昨年１１月２３