²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ÎÀ®Ä¹¤òµ­Ï¿¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢À¸¸å4¤«·îÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ÊÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤Î?¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×?¤Ë´¶Æ°¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¡õ¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¼«¼ç¥È¥ì¡×»Ñ¤ò¸ø³«Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥¹¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¤Î¤ª¤¹¤ï¤ê¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤Þ