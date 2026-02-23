オリンピックの開催地となったミラノでは、ロシアのウクライナ侵攻に抗議するデモが行われました。【映像】ウクライナ侵攻に抗議するデモの様子中村怜子レポート「ミラノ中心部にいます。ロシアによるウクライナ侵攻に反対するデモが行われていて、街のいたる所で警察官らが警戒にあたっています」ロシアによるウクライナへの全面侵攻は、北京オリンピックが閉幕した4日後の2022年2月24日に始まりました。ミラノ・コルティナ