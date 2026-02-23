9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の公開直前イベントが23日、都内で開催された。イベントには、佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、小沢仁志、羽楽が参加。MCはパークマンサー（from 軟式globe）が務めた。【写真】「え〜うそ！遅い俺！」椎名桔平にゲームで敗れる佐久間大介本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会