ＴＢＳ系「土曜☆ブレイク『すべて論文に書いてあります』」が２１日に放送され、劇団ひとり、カズレーザーらが出演した。世の中が抱える悩みや、課題に論文を通して対策を研究するバラエティー。「欲望を抑えたいなら３分間テトリスをすればいい」の研究を紹介。禁煙やダイエット効果もあるという論文を検証した。イギリスのプリマス大学で、学生たち３１人を２チームに分け、「食欲」「性欲」「喫煙」「飲酒」など今の欲