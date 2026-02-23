アメリカ北東部は猛烈な寒波に見舞われていて、23日には猛吹雪の恐れがあることからニューヨーク市などは非常事態宣言を出し、広い範囲で警戒を呼びかけています。アメリカ国立気象局は22日、猛烈な吹雪や大雪の可能性があるとして、アメリカ北東部・マサチューセッツ州からメリーランド州にかけた広い範囲に暴風雪警報などを出し、警戒を呼びかけています。航空情報サイト「フライトアウェア」によりますと、アメリカ国内の発着便