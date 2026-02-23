札幌市スポーツ協会が２３日、札幌・北区体育館で「ＳＡＳＰＯＥＸＰＯ〜しょくがつなぐ未来〜」を初開催した。市民らが気軽にスポーツに親しむきっかけ作りにと、ピラティスやボクシングエクササイズなどの無料教室体験コーナーを設置。消防や自衛隊の訓練体験なども行われ、３００人の参加者が様々な催しを楽しんだ。同協会では約１８００種類のスポーツ・フィットネス教室を開催している。更に魅力あるものへ進化させるべ