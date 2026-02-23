◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人は連続イニング無失点を「２２」とし、オープン戦連勝を飾った。新助っ人右腕トリオが登板し、先発したウィットリーが１回無安打無失点の完全投球。２番手のハワードも四球を許したが１回無安打無失点。３番手のマタは１回１安打無失点とスコアボードに０を並べた。ウィットリーとマタは最速１５６キロ、ハワードが１５４キロをマーク。上々の巨人デビューを飾った。４回か