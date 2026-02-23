◇プロ野球・オープン戦 巨人3-0楽天(23日、沖縄・那覇)巨人が2試合連続の完封勝利をあげました。前日の中日戦では、先発・則本昂大投手から始まり、田中将大投手の継投などで相手打線へ得点を許さず。打っては、荒巻悠選手と知念大成選手のタイムリーなどで得点をあげ、完封勝利としました。翌日のこの日は、初回から新助っ人3投手が登板。ウィットリー投手、ハワード投手、マタ投手がそれぞれ1回を無失点に抑え、楽天打線を封じ