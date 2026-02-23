マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、セリエC（イタリア3部）第28節ウニオン・ブレシア対プロ・パトリア戦の観戦に訪れて話題を呼んでいる。23日、イタリアメディア『スカイ』などが報じた。グアルディオラ監督は現役時代の2001−02シーズンと2002−03シーズン後半の2度ブレシア・カルチョに所属し、元イタリア代表FWロベルト・バッジョ氏らと共闘した。当時からクラブのチームマネージャーを務