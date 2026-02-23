「一日一斉おもてなし遍路道ウォーク」の出発式で気勢を上げる参加者＝23日、高知市四国遍路の世界遺産登録を目指し、道の安全性や休憩場所などを歩いて点検する「一日一斉おもてなし遍路道ウォーク」が23日、四国4県で行われた。高知市での出発式に出席した浜田省司高知県知事は「遍路は、古来受け継がれてきた四国特有の文化だ」と登録実現へ力を込めた。主催者によると、四国4県から計約1万人がエントリー。約1200キロの遍