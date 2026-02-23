パキスタン軍の空爆によって破壊された住宅で生存者を探す人たち＝22日/Aimal Zahir/AFP/Getty Imagesイスラマバード（CNN）パキスタンは22日、隣国アフガニスタンにある武装組織の拠点に空爆を実施したと発表した。今回の空爆は、両国の不安定な和平関係にとって重大な試金石となりそうだ。パキスタン情報省は、最近相次いだ国内での死傷者を伴う攻撃の責任があるとする武装勢力の拠点7カ所に対し、軍が「情報に基づく選択的作戦