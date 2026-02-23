歌手の大黒摩季が２３日、公式インスタグラムを更新し、１７日に急逝したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラムス・真矢さん（享年５６）を追悼した。ＳＵＧＩＺＯから一報をもらい、悲報に接した。大黒は２０００字以上でありのままの思いをつづった。「感謝するのは私のほう。真矢くんがいなかったら、今の大黒摩季のライブはなかった。成長＆進化しようと、毎回コースレコードをお互い更新しようと、切磋琢磨（せっさた