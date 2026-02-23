２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブンの驚きの月収が明らかになる。この日の「ばけばけ」では、ヘブンが勤務している熊本の高等中学校が廃止される…という話が浮上。ヘブンは内緒にしていたが、トキ（高石あかり）が新聞を読み、廃校の情報をヘブンに確認する。ヘブンはまだ決まったわけではないとするも、松野家の人間は、そうなったらまた働けばいいと気持ちを切り替え。その後、トキは使わな