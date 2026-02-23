女子プロレス「マリーゴールド」の極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ（３１）が、ワールド王者の青野未来（３５）に敗れ髪を失った。これまで挑戦表明を断られ続けたＣＨＩＡＫＩは、１９日に都内で開かれた会見で自身の髪をハサミで切り王座戦を要求。２３日の東京・後楽園ホール大会では王座とＣＨＩＡＫＩの髪をかけるカベジェラ・コントラ・カンペオナートが行われた。試合中にはハサミや