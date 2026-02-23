【モデルプレス＝2026/02/23】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが2月22日、自身のInstagramを更新。前髪をカットしたことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】24歳キムタク長女「何故浮く」切りすぎた前髪披露◆Cocomi、前髪カットを報告Cocomiは「少し…切りすぎましたね。何故浮く。最近の写真たち」とつづり、前髪を切った後の写真や動画、愛犬とのショットや日々の風景を投稿。目元ぎりぎりでそろ