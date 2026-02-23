【モデルプレス＝2026/02/23】お笑い芸人・おばたのお兄さんが2月21日、オフィシャルブログを更新。痴漢被害を目撃し、行動したことをつづった。【写真】37歳芸人「どっち似かな？」2歳長男＆フジアナ妻との3ショット◆おばたのお兄さん、痴漢目撃を告白おばたは「初めて痴漢を目撃。注意の仕方に悩んだ結果」と題したブログを公開。「三連休の真ん中、土曜日の朝6：30 僕は新潟での仕事に向かうべく、最寄駅から山手線の車両に乗