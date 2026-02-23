香川銀行GiraSol kagawa ハンドボール・リーグH女子の香川銀行シラソル香川は、21日、愛知・名古屋市（枇杷島スポーツセンター)でHC名古屋と対戦しました。 シラソルは4点リードで前半を終えますが、後半は名古屋の猛攻を受け、後半15分過ぎに勝ち越しを許します。しかし、岡田や田渕を中心に次々とゴールを決めて7連続得点。34対29で勝利を収めました。 通算成績は9勝1分け2敗とな