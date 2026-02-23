人気バンドLUNA SEAのドラマー・真矢さんが2月17日18時16分に死去した。。56歳だった。23日に公式サイトで発表された。真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんが判明し、2025年には脳腫瘍も発覚。これまでに7回の手術や治療を継続して受けたという。懸命なリハビリを続け、今年3月のライブでドラムを叩くことを目標にしていたが、ライブ復帰は叶わなかった。2000年に結婚した、妻で元「モーニング娘。」の石黒彩さんが自身のインス