◇「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月23日サンマリン宮崎）3月のWBCで連覇を目指す侍ジャパンは23日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン宮崎）を行い、牧原大成が好守でマウンド上の高橋宏斗を救った。5回1死で打席に井上を迎え、カウント2―2の場面。高橋宏は残り9秒を過ぎてからボール交換を要求したためピッチクロックで違反