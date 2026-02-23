アメリカ・カリフォルニア州のヨセミテ国立公園で、この時期限定の光景が広がり、多くの観光客を魅了しています。ヨセミテ国立公園を流れるホーステイル滝は、毎年2月の約2週間の期間だけ、夕日が特定の角度で当たるとオレンジ色に光り、まるで炎の滝のように見えることから、「ファイヤー・フォール」と呼ばれています。流れ落ちる水の量によって形が変わり、まるでオレンジ色の水が流れているかのようにも見えます。この自然現象