◇卓球2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)WTTの最上位となる格付けの「スマッシュ」。男女の世界ランク1位につける王楚欽選手や孫穎莎選手ら中国のトップ選手も多く出場します。男子シングルス1回戦に出場した世界ランク4位の張本智和選手は中国の陳俊菘選手(同37位)と対戦。第1ゲームリードを保っていた張本選手でしたが終盤で逆転を許し落とします。しかし第2ゲームは6連続ポイントで逆転し奪取。その後