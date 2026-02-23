歌手でドラマーのつのだ☆ひろ（76）が、23日Facebookを更新。この日、56歳で亡くなったことが発表されたLUNASEAのドラマー真矢さんを追悼した。つのだ☆ひろは「突然の訃報、真矢旅立つ『天国へのツアー』僕のドラムスクールの生徒であった彼の冥福を心から祈る」と追悼。そして「それにしても早すぎる死である。残念！」と、思いをつづり、真矢さんの写真を添えた。