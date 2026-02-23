イタリアで開催されていたミラノ・コルティナ2026年冬季オリンピックの閉会式が現地時間22日、ベローナにあるベローナ・オリンピックアリーナで行われた。（提供/人民網日本語版・編集/AK）ミラノ・コルティナ2026年冬季オリンピックの閉会式ミラノ・コルティナ2026年冬季オリンピックの閉会式