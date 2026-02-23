130馬力仕様！トヨタのスペイン法人は2026年2月2日、コンパクトモデル「ヤリス」の2026年モデルを発表しました。ヤリスは欧州戦略を見据えたグローバルコンパクトとして1999年にデビュー。日本では当初「ヴィッツ」の名称で広く親しまれました。現行モデルは2020年に登場した4代目にあたります。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「ヤリス」です！ 画像で見る（21枚）スペインで展開されるヤリスは、1.5リッター直