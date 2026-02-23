赤色灯22日午後9時20分ごろ、埼玉県朝霞市根岸台3丁目の交差点で「女性が倒れていて意識がない」と通行人から110番があった。朝霞署によると、60〜70代ぐらいの女性が頭などを打って横断歩道付近で倒れており、搬送先の病院で死亡した。署は、現場の状況から女性が車にはねられたとみて、ひき逃げ事件として捜査している。現場は、東武東上線朝霞駅の北東約1.5キロにある県道と市道の丁字路交差点。