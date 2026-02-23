片岡愛之助（53）が23日、歌舞伎「ルパン三世」第2弾「流白波燦星碧翠の麗城」上演記念スペシャルトークライブを都内で行った。ルパン声優としておなじみの栗田貫一（67）との食事会で、妻藤原紀香（54）が“リアル峰不二子”のビジュアルで同席したエピソードを明かした。2人は、23年のルパン歌舞伎第1弾を通して親交がある。愛之助が「先日も一緒にごはん食べに行ったりして」と語ると、栗田が「リアル不二子ちゃんも連れてき