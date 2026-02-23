大阪市は２０日、４月２日の「世界自閉症啓発デー」及び、同日から８日までの「発達障がい啓発週間」を中心に、発達障がいについて正しい理解と認識を深めることを目的とした普及啓発活動に取り組むと発表した。「世界自閉症啓発デー」は２００７年１２月の国連総会にて決議され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われてきた。また、日本では同日から8日までの1週間を「発達障がい啓発週間」に位置付け、自閉