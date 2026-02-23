◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク―日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・東浜巨投手が２回１９球で侍打線をシャットアウトした。４回から３番手としてマウンドに上がると、牧、佐藤輝、森下のクリーンアップに７球全てストライクを投じて３者凡退に抑えた。５回も２つの三振を奪い、３人でピシャリ。ソフトバンクは５回までノーノーリレーを継続している。