◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの牧原大成外野手が、美技で沸かせた。５回１死から９番・井上のセンターへのライナー性の打球に反応よく飛び出すと、ダイビング好捕。球場が大熱狂となった。これにはマウンド上の高橋宏も両手を高々と上げて、バンザイ祝福した。牧原は、宮崎合宿の初日前日となった１３日には、ダルビッシュと食事。ダ