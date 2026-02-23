前名古屋市長で減税日本・ゆうこく連合の河村たかし衆院議員が2026年2月21日、日本人選手のメダル獲得が相次いだミラノ・コルティナ冬季五輪に際し、YouTubeに動画を公開。21年に炎上した「メダル噛みつき」騒動を語った。「反省しとります」河村氏をめぐっては、21年に開催された東京五輪のソフトボールで金メダルを獲得した後藤希友投手が河村氏を表敬訪問した際、後藤選手のメダルにかみついたことで炎上していた。当時、後藤投