【スイス】 生産者輸入価格（1月）16:30 予想N/A前回-0.2%（前月比) 【ユーロ圏】 ドイツIfo景況感指数（2月）18:00 予想88.3前回87.6（Ifo景況感指数) 【メキシコ】 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:00 予想0.8%前回0.8%（前期比) 予想1.6%前回1.6%（前年比) 【米国】 製造業新規受注（12月）24日00:00 予想1.0%前回2.7%（前月比) 耐久財受注（確報値）