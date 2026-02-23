20:00テイラー英中銀委員、ドイツ銀行主催イベント出席（質疑応答あり） 22:00ウォラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「経済と金融政策」出席 24日 0:30 ラガルドECB総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）ボルカー賞受賞演説 日本は天皇誕生日のため休場 中国は春節（旧正月）、ロシアは祖国防衛の日のため休場 EU外相理事会 ロブ・イェッテン氏がオランダ新首相に就任 ※