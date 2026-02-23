【これからの見通し】ドル売り優勢、新たなトランプ関税に不透明感広がる新たな報道に注意 週明けのアジア市場ではドル売りが優勢になっている。先週末には米最高裁がトランプ相互関税に対して違憲であるとの判断を示した。しかし、トランプ大統領は別の法律を盾にして新たな関税を賦課すると発表している。当初の10％から翌日には15％に引き上げるなどその言動の不確実性に、いわゆる米国売りの心理が市場に広がっているよ