俳優・黒沢年雄（81）が23日に公式ブログを更新し、東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止した騒動について言及した。22日午後8時15分、エレベーターは地上約30メートルで急停止し、子供を含む男女20人が取り残された。約6時間後の23日午前2時ごろ、全員が救助された。黒沢は「高所そして閉所恐怖症です…。」というタイトルで記事を更新すると、この件について「考えただけでゾッとする…だから登らない」とコメント。