人気アーティストグループ「XG」のプロデューサー・SIMON容疑者がコカイン所持の疑いで逮捕された事件で、2025年3月に「薬物を使用している」との情報提供があったことがわかりました。「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）は、愛知県内のホテルで、コカインを持っていた疑いがもたれていて、一緒にいたエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と胗川典利容疑者（51）ら3人も現行犯逮捕されました。