17日に56歳で急逝したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢さんの師匠で、ドラマーのそうる透（67）が23日、自身のインスタグラムを更新し、真矢さんを追悼した。「よく、頑張ったね！もう！頑張んなくていいよ！ゆっくりしましょう！」とつづり、若き日の真矢さんとのツーショットを投稿した。「真矢が、くれたアイデア、いまだ、付き人に受け継がれてるよ！弟子になってくれてありがとう！」とつづった。「お疲れ