22日、東京・墨田区にある東京スカイツリーのエレベーターが緊急停止し、男女20人が6時間にわたって閉じ込められたことを受け、23日、東京スカイツリーは営業を休止しエレベーターの総点検を行っています。東京スカイツリーは、23日朝からエレベーターの総点検をはじめ、停止の原因などを調査しています。東京スカイツリータウン 広報事務局・大江一彰課長：エレベーターの総点検をさせていただいて、お客さまの安全が確認でき次第