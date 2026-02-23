茨城ロボッツは2月23日、タイラー・クックの退団を発表した。選手から申し出を受け、双方合意の上で契約を解除することなったという。すでに移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストへ公示されない。 現在28歳のクックは、206センチ113キロの体格を誇るビッグマン。クリーブランド・キャバリアーズ、デンバー・ナゲッツ、ブルックリン・ネッツ、デトロイト・ピストンズ、シカ