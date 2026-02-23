[2.22 ベルギー・リーグ第26節 ウェステルロー 2-1 シャルルロワ]ウェステルローのFW坂本一彩が22日、ホームでのベルギー・リーグ第26節シャルルロワ戦(○2-1)で今季4得点目をマークした。チームは前半29分に先制を許したが、前半41分にFWアラーヤル・サヤードマネシュのPK弾で同点に追い付く。そのまま1-1で時間が経過すると、後半アディショナルタイム2分にサヤードマネシュのアシストから坂本が劇的な逆転ゴールを奪った