[故障者情報]藤枝MYFCは23日、DF大森彗斗が左大腿二頭筋肉離れにより、全治約10週間と診断されたことを発表した。大森は14日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第2節・松本山雅FC戦で受傷。同試合でスタメンとして今季初出場を果たしたが、前半19分に途中交代となっていた。