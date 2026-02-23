浦和レッズは23日、元日本代表FWオナイウ阿道(30)が完全移籍で加入することで合意したと発表した。背番号は「45」を着ける。オナイウは2014年にジェフユナイテッド千葉でプロキャリアを始め、2017年に浦和へ完全移籍。だが、十分な出場機会を得られす、2018年にレノファ山口FC、2019年に大分トリニータへ期限付き移籍した。山口でJ2リーグ戦22ゴール、大分ではJ1リーグ戦10ゴールを記録し、2020年に横浜F・マリノスへ完全移