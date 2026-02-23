人工肛門（ストーマ）の寿命とは？メディカルドック監修医が人工肛門（ストーマ）の種類・寿命・交換頻度や費用・ケア方法・日常生活で注意するべきことなどを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「人工肛門（ストーマ）」を装着した場合「寿命」に影響はあるの？交換頻度や費用も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：齋藤 雄佑（医師）日本大学