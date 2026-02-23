ロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。訃報を受け、地元・神奈川県秦野市の高橋昌和市長が市の公式サイトで「秦野市にとって大きな誇りであり、市民に夢と勇気を与えてくださる存在」と追悼した。故郷への思いが強かった真矢さんは2023年に「はだのふるさと大使」に就任。たばこ祭や丹沢まつりなど地元の祭りに積極的に参加していた。昨